Trzy klasy w Częstochowie zostały skierowane na zdalne nauczanie po wykryciu przypadków zakażenia koronawirusem

W piątek częstochowski Sanepid najpierw wydał opinię o zdalnym nauczaniu dla klasy III B5 w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna 29/30 z uwagi na pozytywny wynik testu na koronawirusa u ucznia tej klasy. Zdalne nauczanie obowiązuje do 7 października (czwartek).

Później do Wydziału Edukacji UM dotarły jeszcze dwie opinie potwierdzające zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście na zdalne nauczanie: klasy I POSM II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Jasnogórskiej 17 (również do 7 października) i klasy III E5 w Zespole Szkół im. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142 (zdalne nauczanie do piątku 8 października). W obu przypadkach powodem jest pozytywny wynik testu na Covid-19 u uczniów.

- Nadal zachęcamy do korzystania ze szczepień – także uczniów i ich rodziców. Odsetek osób zaszczepionych w mieście i okolicach rośnie ostatnio powoli, mimo ok. 50 punktów szczepień , do których można się zgłosić w celu przyjęcia szczepionki przeciw koronawirusowi - apeluje Urząd Miasta w Częstochowie.