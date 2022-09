Trener Rakowa Marek Papszun przed meczem z Legią: To dla nas prestiżowe spotkanie

- Wreszcie jesteśmy teraz w takim momencie, że możemy trochę popracować i przygotować się dobrze do meczu, bo ostatni okres był bardzo intensywny jeśli chodzi o grę i nie było na to czasu. Potrzebowaliśmy chwili oddechu i wierzę, że ten czas pozwolił nam wrócić do naszej normalnej dyspozycji. Ostatnie spotkanie ewidentnie nam nie wyszło i teraz przed własną publicznością w tym prestiżowym meczu z Legią będziemy chcieli pokazać się z lepszej strony. Wiemy jaki to jest rywal. Legia jest głównym kandydatem do mistrzostwa Polski. Tak jest co roku od dekady, poza ostatnim sezonem - powiedział Marek Papszun.

W Częstochowie mocno szykują się na pojedynek z Legią.

- Koncentracja w każdym ligowym meczu powinna być taka sama, ale wiadomo, że są spotkania, które wyzwalają dodatkową adrenalinę u zawodników oraz nas wszystkich i nie trzeba na nie dodatkowo nikogo mobilizować. Takim meczem jest na pewno pojedynek z Legią. Szykujemy się na to spotkanie i wierzymy, że u siebie zagramy dobrze albo bardzo dobrze i wygramy - stwierdził szkoleniowiec częstochowian.