Towary ze Śląska sprawniej dojadą do portów. Zakończył się remont ważnej linii kolejowej.

Po remoncie pociągi kursują po nowych torach, mostach i wiaduktach. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 200 mln zł, współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach POIiŚ.

Efektem projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zwiększenie możliwości kolejowych przewozów towarowych. Lepsze parametry linii, krótsza o ok. kwadrans jazda pociągów towarowych, pozwolą na szybszy i sprawniejszy przewóz większej ilości ładunków. Inwestycja wpłynie na wzrost efektywności transportu kolejowego, jako konkurencji dla innych środków transportu, stworzy impuls do rozwoju gospodarki w regionie, m.in. na pograniczu województw łódzkiego i śląskiego. Linia kolejowa Częstochowa – Chorzew Siemkowice (nr 146) stanowi połączenie między Częstochową a tzw. linią ze Śląska do portów nr 131 (Chorzów Batory – Tczew – Gdańsk – Gdynia).

Dla sprawnych przewozów przebudowano tory, mosty, sieć trakcyjną

Pociągi towarowe kursują już linią Częstochowa – Chorzew Siemkowice (nr 146) z prędkością do 60 km/h - prace torowe i sieciowe zakończyły się. Wymieniono prawie 50 km torów i sieci trakcyjnej. Zmodernizowano 45 obiektów inżynieryjnych, w tym stalowy, 66-metrowy most na Warcie w Ważnych Młynach. Sprawne przejazdy zimą zapewnią ogrzewane rozjazdy.