Takimi autobusami jeździliśmy jeszcze nie tak dawno! Pamiętacie?

Zmieniają się organizatorzy komunikacji miejskiej, zmieniają się typu autobusów, które obsługują poszczególne połączenia, ale wciąż pasażerowie korzystają z tych samych linii. W ich numeracji dopatrzeć się można pewnej ciągłości historycznej, bo - nie jest to zasada, która sprawdza się w stu procentach - im niższy numer, tym wcześniej linia pojawiła się na komunikacyjnej mapie Śląska i Zagłębia.

I mimo upływu lat właśnie one wciąż stanowią komunikacyjny kręgosłup regionu. Mowa chociażby o takich liniach jak "5" z Katowic do Tarnowskich Gór, "6" z Katowic do Gliwic czy "18" z Katowic do Dąbrowy Górniczej.