Tajemnice cmentarza żydowskiego w Częstochowie. To jeden z największych kirkutów w Polsce - zobacz jak wygląda... ZDJĘCIA

Zobacz te zdjęcia - kliknij TUTAJ!

Początkowo leżał poza granicami Częstochowy, jednak w wyniku jej rozwoju i rozbudowy został przez nią wchłonięty. Liczy ok. 5 tysięcy zachowanych nagrobków, co czyni go trzecim co do wielkości na ziemiach polskich. Pierwsze pochówki na cmentarzu miały miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku, a ostatni oficjalny pogrzeb odbył się w roku 1970, jednakże nielegalne pochówki odbywały się jeszcze przez kilka następnych lat. Obecnie kirkut podzielony jest na dwie części - starą, bardziej zniszczoną i obrośniętą bluszczem oraz część drugą, nowszą, gdzie znajdziemy m.in. zbiorowy nagrobek ofiar małego getta istniejącego w Częstochowie.