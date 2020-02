Syderyty w Poczesnej. Gmina nagrodziła osoby najbardziej zasłużone dla jej rozwoju

Kilka lat temu, Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, znalazł odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nagrodzić najbardziej zasłużonych, nie szczędzących swojego wolnego czasu ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Poczesna. Po przemyśleniach zapadła decyzja: zasłużonym zostaną wręczone okolicznościowe statuetki, które nawiązywać będą do historii regionu, a więc do kopalnictwa rud żelaza, które miało znaczący wpływ na rozwój Gminy Poczesna.

Projekt statuetki wykonał światowej sławy rzeźbiarz, od kilkunastu lat mieszkaniec Gminy Poczesna, Jerzy Kędziora. Każda z figur jest niepowtarzalna, gdyż zawiera nieregularny kawałek prawdziwego syderytu (rudy żelaza), z terenu Gminy Poczesna, z naszej Ziemi.

Zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami, laureatów do statuetek wybiera Kapituła, której przewodniczy Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach:

1. Oświata, kultura, sztuka

2. Sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska

3 Przedsiębiorczość

4. Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna1.