Strażacy OSP Janów stracili samochód gaśniczy w trakcie pożaru lasu w Teodorowie. Trwa zbiórka na nowy wóz

- Strażacy gasili pożar, byli daleko od auta, jakieś 150 metrów. Nagle zaczęło się palić. Chłopcy twierdzą, że zapaliło się tak jakby od tłumika, iskier które poszły na suchą trawę. Sami nie wiedzą jak to się stało. Byli od tego auta zbyt daleko, nie mieli szans podejść. Jak dojechałem drugim samochodem, to jelcz był już spalony – relacjonował Janusz Solak, komendant gminny i prezes OSP w Janowie.

Strażacy zgłoszenie o pożarze przyjęli o godz. 17.37, udało się go opanować około godz. 21. Spłonęło 6 hektarów lasu oraz 12 hektarów nieużytków. Niestety w trakcie pożaru stratami objęte zostało także OSP Janów. Spłonął ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelc.

Spaliła się zabudowa wozu, ale również jego podwozie i wyposażenie. Co ważne, jak informują strażacy, był to jedyny ciężki gaśniczy samochód pożarniczy w Gminie Janów, który posiadał zbiornik na wodę o pojemności 6 tysięcy litrów.

Zorganizowano zbiórkę na zakup podobnego wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Każdy może dołożyć się i pomóc - link do zbiórki tutaj.

- Z zebranych środków chcielibyśmy zakupić samochód o podobnych parametrach technicznych, aby móc dalej pomagać ludziom, chronić ich życie i zdrowie - pisze na stronie zbiórki Janusz Solak.

Niestety zakup nowego samochodu to spory koszt. Nowy wóz kosztuje około 1 miliona złotych. Do tej pory (sobota, 25 kwietnia) udało się już uzbierać ponad 7 tysięcy złotych. Jednak jest to wciąż mało, a dzięki samochodowi strażacy mogą ratować życie i zdrowie innych.