W związku ze stopniowym „odmrażaniem” gospodarki przez władze państwowe, od środy – 6 maja – samorządy mogą ponownie uruchomić systemy rowerów miejskich. Częstochowski Rower Miejski wystartował o północy z wtorku na środę (z 5 na 6 maja), została przywrócona pełna funkcjonalność systemu. Jedną z trzech nowych stacji otworzył prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Przerwa spowodowana wprowadzonym przez rząd zakazem użytkowania publicznych rowerów miejskich dobiega końca. Rząd przychylił się do apeli i w najnowszym rozporządzeniu epidemicznym zniósł zakaz korzystania z miejskich wypożyczalni rowerowych. W środę 6 maja wypożyczalnie rowerów miejskich w wielu miastach zostały uruchomione.



- Miejsce w którym spotkaliśmy się nie jest przypadkowe, bo to miejsce, które wybrali sami mieszkańcy. W budżecie obywatelskim trzy lokalizacje dostały wsparcie mieszkańców. To jest stadion RKS Raków, Plac Orląt Lwowskich, na którym jesteśmy i Szkoła Podstawowa nr 29 przy ulicy Rocha - mówił prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.



Aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem operator systemu – Nextbike Polska – będzie prowadził dezynfekcję newralgicznych elementów rowerów jak kierownice, siodełka, linki, manetki oraz terminale. Jednoślady będą dezynfekowane przynajmniej dwa razy dziennie w ramach codziennej pracy osób serwisujących oraz relokujących rowery miejskie we wszystkich działających systemach, których operatorem jest Nextbike Polska.



Po rozbudowie sieci rowerów miejskich, w Częstochowie będą 23 stacje dokujące i 215 jednośladów.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.