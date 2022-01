Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy zebrało do puszek 125 tysięcy zł na leczenie Agatki Kuberskiej

W zbiórce wzięło udział 100 wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze do 185 puszek. Zostaną one przeznaczone na leczenie dziewczynki.

- Mieszkańcy Częstochowy idąc rano po bułki spotykali puszkę dla Agatki w piekarni, idąc na obiad do restauracji, na deser do kawiarni, na zakupy spożywcze, zapłacić rachunki do punktu kasowego, idąc popływać do aqaparku czy załatwiając inne codzienne sprawy, wszędzie natrafiali na naszą puszkę mówią przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy.

To zaangażowanie i rzetelna praca, która połączyła wiele instytucji, środowisk dziś przeliczyła się na złotówki dla Agatki.

Częstochowianki i Częstochowianie mają ogromne serca, ogromną chęć niesienia pomocy i ogromną moc gdy działają wspólnie - mówił Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, który wziął udział w podsumowaniu zbiórki.

-To właśnie pokazała ta zbiórka. Każdy kto wrzucił choćby jedną monetę, stał się członkiem dużej rodziny, która dba o jej członków. W tym przypadku dbamy o to by Agatka jak najszybciej mogła wrócić do zdrowia. Taka właśnie jest Częstochowa, bo tacy są jej mieszkańcy - sprawiają, że świat staje się lepszy. To jest zmiana której wszyscy potrzebujemy – zmiana, która dokonuje się dobrem, ciepłem, wsparciem i współpracą. A za wzniecanie tego ognia, tej jedności w działaniu dziękuję Stowarzyszeniu Wspólnie dla Częstochowy. - dodał.