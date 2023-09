Skra Bełchatów wygrywa 5. Memoriał im. Janusza Sikorskiego w Częstochowie.

Janusz Sikorski w połowie lat 80 rozpoczął pracę w częstochowskim AZS-ie, gdzie święcił triumfy w siatkówce młodzieżowej, następnie pracował także Norwidzie, gdzie przez lata był wychowawcą wielu siatkarskich pokoleń. Zmarł po ciężkiej chorobie 5 maja 2019 roku. Od tamtej społeczność Norwida organizuje, coroczny Memoriał. W ostatnich latach był to turniej młodzieżowych, tym razem zwiększono rangę memoriału, ponieważ do Częstochowy poza gospodarzem-beniaminkiem Plusligi przyjechała Skra Bełchatów, Barkom Lwów oraz VK Ostrava.

Na trybunach pojawiła się najbliższa rodzina trenera Janusza Sikorskiego. O wspomnienie postaci trenera poprosiliśmy najpierw podopiecznego, a potem kolegę z trenerskiej ławki - Radosława Panasa.

"Trenera Janusza Sikorskiego poznałem osobiście jak przychodziłem do AZS-u Częstochowa i jako student musiałem zdać praktyki w szkole. On pracował w Technikum Samochodowym przy ul. Św. Augustyna" - wspomina Panas

"To był świetny fachowiec, znakomity człowiek i pedagog, dlatego chcemy kultywować pamięć o Nim" - kontynuuje Radosław Panas