Salon eobuwie.pl otworzył się w Galerii Jurajskiej w Częstochowie

Po 1 lutego sieć eobuwie.pl będzie obejmować już dwadzieścia dwa sklepy. 24 stycznia marka uruchomiła swój punkt w Galerii Jurajskiej w Częstochowie, 31 stycznia otworzy sklep w Galerii Północnej w Warszawie, a 1 lutego w Westfield Arkadii, również w stolicy.

Sklep eobuwie.pl łączy największy atut zakupów w internecie - dostępność dziesiątek tysięcy modeli butów do wyboru - z możliwością przymierzenia ich na miejscu. Do przeglądania oferty korzysta się z dostępnych na miejscu tabletów. W sklepach oferowany jest ten sam asortyment, co w serwisie online: 80 tys. produktów od ponad 500 marek.

Jest na bieżąco aktualizowany, więc klient ma pewność, że przegląda setki nowości. Ponadto dla wszystkich kanałów sprzedaży obowiązują te same promocje i akcje rabatowe.