Punkt pomocowy dla uchodźców w Częstochowie mieści się od dzisiaj przy Śląskiej

Zmiana jest podyktowana potrzebą zwiększenia komfortu przyjmowania osób z Ukrainy. Co ważne, w pomieszczeniach przy ul. Śląskiej działa już punkt pośrednictwa mieszkaniowego dla osób z Ukrainy prowadzony przez przedstawicieli Fundacji „Nasz Dom”, gdzie częstochowianie zgłaszają kwatery prywatne, a uchodźcy swoje potrzeby lokalowe. Plusem nowej lokalizacji jest również brak barier architektonicznych oraz możliwość prowadzenia rozmowy w bardziej dyskretnej atmosferze. Urzędnicy obsługujący punkt (który zostanie kadrowo wzmocniony) będą też mieli ułatwiony dostęp do bazy informatycznej.

Funkcjonujący w Częstochowie punkt przyjęć dla uchodźców przy ul. Ogrodowej 24/44 prowadzony we współpracy miasta z Caritasem nadal będzie czynny, ale z obsadą miejską od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 (wolontariusze Caritasu dyżurują tam w godz. 9-17). W punkcie nadal będzie można uzyskać pakiet startowy i talon na ciepły posiłek w kuchni Caritas (obiad między godz. 12 a 13.30). Obecnie Punkt - z uwagi na wyczerpanie się miejsc możliwych do uruchomienia na rzecz uchodźców w obiektach noclegowych - będzie miał możliwość kierowania uchodźców do tymczasowego zakwaterowania w przypadku zwalniania się tych miejsc. Osoby przybywające do Częstochowy mogą skorzystać także z bazy kwater prywatnych Fundacji „Nasz Dom” lub z wyszukiwarki na stronie.