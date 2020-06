Psi fryzjer maltretował zwierzęta? Policja postawiła mężczyźnie zarzut znęcania się nad zwierzętami. Grożą mu trzy lata więzienia

O sprawie zrobiło się głośno w grudniu 2019 roku po opublikowaniu w mediach społecznościowych filmów, na których widać, jak znany psi fryzjer brutalnie traktuje czworonogi.

Na jednym z nagrań, które obiegło sieć, widać jak częstochowski fryzjer psów dość stanowczo obchodzi się ze strzyżonym psem tak brutalnie, że zwierzak aż piszczy z bólu. Trzyma go za sierść na karku i unosi w powietrze bez podtrzymywania, po czym, co jest najbardziej szokujące, wrzuca go prawdopodobnie do wanny. Obecni na materiale pracownicy nie reagują na zachowanie mężczyzny.

Na innym filmie widać, jak ten sam mężczyzna podczas zabiegów pielęgnacyjnych również dość ostro traktuje psa, który popiskuje w momencie, gdy fryzjer go dotyka. Padają też z jego ust słowa: "No i co się k..a dzieje. Zostaw, zostaw". Mężczyzna krzyczy na psa i jest wyraźnie wzburzony.