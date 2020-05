Prezydent Andrzej Duda na Jasnej Górze. Prezydent wziął udział w 96. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia

- To najmilsi pracownicy ministerstwa zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz podległych im jednostek. To lekarze, pielęgniarki, położne, dziękujemy w tym miejscu za diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, rehabilitantów, ratowników medycznych, psychologów klinicznych, księży kapelanów, osoby konsekrowane i szafarzy komunii świętej, wolontariuszy, studentów uczelni medycznych, młodzież i wiernych świeckich różnych zawodów, których serca pobudziłeś Panie w tym nadzwyczajnym czasie do świadczenia pomocy - mówił biskup Kamiński.

_- Bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy na apel władz sanitarnych i dyrekcji wielu szpitali pospieszyli z naprawdę samarytańską, przepiękną pomocą, ta pomoc była świadczona na różny sposób. Spraw Panie, by ludzka życzliwość dodawała im zachęty do dalszej służby. Dzisiaj wiele ludzi mówi: świat po pandemii nie będzie taki sam. Zapewne, może zmienić się, ale nas obchodzi to, czy na lepsze. Mamy przynajmniej dwa scenariusze, często mówiliśmy o jednym z nich, to droga tych, którzy upodobali sobie budowę biblijnej wieży Babel, oddali się z niezwykłą energią i upodobaniem sprawom doczesnym, światowym, często bardzo niegodnych człowieka. Drugi scenariusz wypływa z dzisiejszej katechezy, święta Wniebowstąpienia Pańskiego, Chytrus jednoznacznie mówi nam: wasza Ojczyzna jest w Niebie, rozumiemy, że nie chodzi tutaj o jakieś nadzwyczajne miejsce, ale o budowanie porządku opartego na wierze i miłości, to Królestwo Niebieskie. To porządek cywilizacji miłości, to ostatnie określenie szczególnie upodobał Sługa Boży kardynał Prymas Stefan Wyszyński. Potrzeba nam powrócić do takiego porządku życia, który wzrasta na wierze w Bog_a – podkreślał bp Kamiński.