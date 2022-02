Policjant z Częstochowy podczas powrotu do domu zatrzymał sprawców pobicia Bartłomiej Romanek

KMP w Częstochowie

Policjant kryminalny z Komisariatu I Policji w Częstochowie podczas powrotu do domu, ujął dwóch sprawców pobicia 42-latka. Kolejnych dwoje znieważyło policjanta i siłą próbowało go powstrzymać, dlatego cała czwórka trafiła do policyjnego aresztu.