Polacy ubliżali i grozili śmiercią Ukraince, bo chciała zając wykupione miejsce w pociągu

Do zdarzenia doszło w niedzielę w pociągu pasażerskim relacji Przemyśl - Jelenia Góra. 48-letnia obywatelka Ukrainy z uwagi na problemy zdrowotne wykupiła w jednym z przedziałów miejsce siedzące. Gdy jednak chciała usiąść na swoim miejscu zauważyła, że jest ono zajęte. Poprosiła siedzącą tam kobietę, aby ustąpiła jej miejsca, na które ma wykupioną rezerwację. Spotkała się jednak się z odmową. Doszło do kłótni, w którą włączyli się inni podróżni - 27-letni mieszkaniec Wrocławia i 25-latek z powiatu oławskiego. Mężczyźni zaczęli ubliżać 48-latce i grozić jej śmiercią. Wobec obywatelki Ukrainy padło wiele obelżywych słów na tle jej narodowościowym. Świadkiem tej sytuacji była załoga pociągu, która na miejsce wezwała policjantów.

Patrol dzielnicowych z częstochowskiej „jedynki” zatrzymali sprawców, a przestraszona kobieta trafiła do szpitala, gdzie została jej udzielona pomoc medyczna w związku z silnym stresem, jakiego doznała. Mężczyźni, kierujący nienawistne słowa do obywatelki Ukrainy, usłyszeli już zarzuty. Grozi im za to kara do 5 lat więzienia. Prokurator zastosował również wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.