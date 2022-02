Pielgrzymka Parlamentarzystów na Jasną Górę. O co modlili się politycy w Kaplicy Cudownego Obrazu?

Pielgrzymka Parlamentarzystów odbywa się zawsze 2 lutego. W ubiegłym roku miała ona mocno okrojony przebieg ze względu na pandemię. W tym roku na Jasnej Górze modliło się kilkudziesięciu posłów i senatorów z różnych klubów parlamentarnych.

Pielgrzymka rozpoczęła się od specjalnej konferencji, podczas której ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego mówił o miłości i sprawiedliwości społecznej. - Chciałbym, żeby parlamentarzyści opuszczali Jasną Górę z poczuciem, że nie ma miłości bez sprawiedliwości, ale nie ma również sprawiedliwości bez miłości - mówił ks. Arkadiusz Wuwer.

Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa podkreślał, że każdy parlamentarzysta ma własne intencje, ale on przyjechał się pomodlić w dwóch ważnych sprawach.

- My jako posłowie, którzy nie wstydzą się, którzy okazują przywiązanie do kościoła do wiary, będącej podstawą cywilizacji i kultury europejskiej, chcemy, żeby prawa chrześcijan w kraju tak wielkich tradycjach chrześcijańskich nie były w żaden sposób kwestionowane. Bardzo mnie martwi, że są środowiska, grupy, osoby, które wręcz dezawuują chrześcijaństwo. Trudno, mają takie podejście, ale chcieliby oni, by chrześcijanie w krajach europejskich byli wręcz w podziemiu, żeby zakazać znaków religijnych w przestrzeni publicznej. To w Polsce jest bardzo silne. Martwię się również, jak wielu posłów, głębokimi podziałami w społeczeństwie. Podział związany z pomysłami na rozwój przyszłości Polski jest w demokratycznym kraju absolutnie normalny, natomiast sytuacja ogromnego podziału społeczeństwa dłużej trwać nie może. Spór o wizję Polski to jedno, ale tak głęboki podział może zagrozić bytowi niepodległej Ojczyzny. Z takimi prośbami przybywamy na Jasną Górę - mówi poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

W pielgrzymce uczestniczyła Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, która złożyła przed mszą świętą złożyła kwiaty pod Epitafium Smoleńskim.