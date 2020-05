Pielgrzymka Łowicka ponownie rozwiązana przez policję. Pielgrzymki piesze nadal zawieszone, a MSWiA analizuje sytuację

Czy 365. Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę się odbędzie? Pątnicy z diecezji łowickiej aż do dzisiaj do godzin porannych wierzyli w jej powodzenie, ale policja dwa razy rozwiązała pielgrzymkę i prawdopodobnie nie dojdzie ona do skutku.

- Na dzisiaj można powiedzieć, że pielgrzymki są możliwe do zorganizowania, oczywiście w bardzo okrojony sposób, wręcz symboliczny. Chcemy podtrzymać ten symbol pielgrzymowania, i nadać temu charakter jak najbardziej bezpieczny. Jeśli pójdą pielgrzymki, to na pewno będą bezpieczne. Na dzisiaj wydaje się, że taka możliwość jest – podkreślał ks. biskup Zadarko, w komunikacie Biura Prasowego Jasnej Góry.

- Uważamy i mamy nadzieję, że pielgrzymki na Jasną Górę będą szły – mówi ks. Marian Janus, ogólnopolski koordynator pieszych pielgrzymek na Jasną Górę - Jest nadzieja, że będziemy pielgrzymować. Na pewno obostrzenia będą, ale chcemy iść. Na pewno nie będzie szło tyle osób, jak co roku – wielkie tysiące. Oczywiście każda diecezja decyduje sama, każdy biskup ordynariusz decyzje podejmuje osobiście i odpowiedzialnie, natomiast naszym pragnieniem na tym spotkaniu jest, żeby dać jakieś wytyczne, wskazówki wszystkim księżom, którzy organizują pielgrzymki. Liczymy, że pielgrzymki pójdą – w jakiej ilości, trudno powiedzieć. Jeżeli ta epidemia będzie się wyciszała, to chcemy na Jasną Górę iść, przestrzegając wszystkich reguł, które są konieczne dla bezpieczeństwa księży i wszystkich pątników. Dlatego chcemy wypracować ostateczne decyzje, żeby ułatwić pielgrzymowanie w takiej ilości, na takich zasadach, które będą zatwierdzone, i da się je realizować.

Jak informowano podczas spotkania, do końca maja być sformułowane bezpieczne ramy pielgrzymowania, które będą skonsultowane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także z Episkopatem Polski. Ostateczne decyzje będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czy rzeczywiście MSWiA przygotuje specjalne wytyczne dla organizatorów pielgrzymek? - Analizujemy ten problem, jest on poruszano podczas spotkań rządu. Proszę śledzić komunikaty ministerstwa i rozporządzenia - słyszymy w biurze prasowym ministerstwa, które sugeruje, że wkrótce taki dokument może rzeczywiście powstać.

Tymczasem Jasna Góra na swojej stronie internetowej nie zapowiada żadnych pielgrzymek pieszych aż do sierpnia, czyli do szczytu pielgrzymkowego. Jak udało się nam dowiedzieć, ojcowie paulini czekają na rozwój wydarzeń, bo do sierpnia sytuacja epidemiologiczna może ulec zmianie na tak, że pielgrzymi chociaż w części mogłyby się odbyć. Póki co organizowane są jedynie pielgrzymki duchowe lub pielgrzymi w bardzo ograniczonym zakresie z udziałem przedstawicieli poszczególnych środowisk tak, aby nie przekroczyć limitu wiernych, którzy mogą przebywać na Jasnej Górze.