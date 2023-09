Ostatni dzień głosowania na zadania w budżecie obywatelskim w Częstochowie

Już po raz dziesiąty mieszkańcy Częstochowy mogą zdecydować, na co wydać pieniądze z miejskiej kasy. W tym roku do rozdysponowania jest dokładnie 9 468 489 złotych. Na zadania o charakterze ogólnomiejskim przewidziano 2 367 122 zł, a na zadania o charakterze dzielnicowym - 7 101 367 zł. Wybierać możemy spośród 519 zadań.

• Dla osób bez dostępu do internetu, osób, które nie mają numeru PESEL oraz osób bez możliwości weryfikacji danych przez platformę internetową, uruchomiony będzie stacjonarny punkt przy ul. Śląskiej 3/5 – tam oddamy głos poprzez platformę internetową. Z punktu tego będzie można skorzystać zgodnie z harmonogramem poniżej.

• Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Miasta Częstochowy przed rozpoczęciem etapu głosowania.

• W bazie uprawnionych do głosowania znajdują się osoby zameldowane w Częstochowie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką, który/a nie posiada meldunku, a chcesz zagłosować – zgłoś się z dowodem tożsamości do stacjonarnego punktu głosowania przy ul. Śląskiej 3/5 w celu weryfikacji tożsamości i dodania do bazy osób uprawnionych do głosowania. Z tej możliwości można skorzystać jeszcze tylko 21 września w godzinach od 9.30 - 22.00.