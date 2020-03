OSP Miedźno pozyskało kilkadziesiąt samochodów i setki sprzętu elektronicznego. Teraz przedsiębiorczości strażaków przyjrzą się śledczy

- Na prośbę strażaków wystąpiliśmy do służb o przekazanie sprzętu. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, jest udokumentowane – potwierdzał pozyskanie sprzętu wójt Piotr Derejczyk. - Gdyby inne jednostki OSP poprosiły nas o to samo, nie byłoby z naszej strony żadnego problemu. W ten sposób sprzęt pozyskują jednostki OSP z całej Polski.

Jednostka OSP Miedźno spotkała się z powszechną krytyką - Wszyscy jesteśmy nią dotknięci. Przeżywamy to my, strażacy, przeżywają to nasze rodziny. To jakaś zazdrość, zawiść. Ktoś chce skłócić środowisko strażaków, ale to się nie uda, bo rozmawiałem z innymi prezesami OSP i nie mają do nas żadnych pretensji – mówił nam prezes Leeszek Idasz, który przyznawał, że we współpracy z gminą, wysłano 80 wniosków o pozyskanie samochodów i innego sprzętu od policji i straży granicznych.

Trzydzieści z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. OSP Miedźno pozyskało około osiemdziesięciu samochodów (nawet sam prezes nie potrafi wskazać ile dokładnie), a także wiele sprzętu elektronicznego. Co miała z nimi zrobić jednostka, która rocznie bierze udział w ok. 170 akcji?

- Dwa defendery otrzymane od straży będziemy wykorzystywać przez naszą jednostkę, podobnie jak dwa quady, któych chyba nie ma żadna jednostka z naszego powiatu – tłumaczył Leszek Idasz. - Pozostałe postaramy się usprawnić we własnym zakresie i sprzedać lub pozyskać z nich części i też je sprzedać. Poza tym mamy dużo młodzieży, która chce się uczyć, więc samochody wykorzystamy do ćwiczeń. Nie widzę problemu, żeby te samochody udostępnić do ćwiczeń również innym jednostkom.