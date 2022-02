Ojciec ugodził syna nożem, bo podczas obiadu nałożył sobie za dużo kiełbasy. Sąd skazał 53-latka na 8 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa

Domownicy twierdzili, że doszło do nieszczęśliwego wypadku

Policjanci w związku z informacją pojechali do miejsca zamieszkania pacjenta w jednej z miejscowości w gminie Mykanów. Domownicy oświadczyli funkcjonariuszom, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, polegającego na przypadkowym wbiciu sobie noża przez pokrzywdzonego.

- Na podstawie dalszych czynności śledczych ustalono, że w dniu zdarzenia 53-letni Artur B. spożywał w domu posiłek w towarzystwie partnerki i dwóch synów. Podczas obiadu doszło do kłótni pomiędzy Arturem B. i 19-letnim synem, gdyż oskarżony zarzucił pokrzywdzonemu, że nałożył na talerz za dużo kiełbasy. W trakcie awantury Artur B. chwycił do ręki nóż i ugodził nim syna w brzuch. Wezwane przez matkę pokrzywdzonego pogotowie ratunkowe przewiozło go do szpitala, gdzie przeszedł 2 operacje - mówi o akcie oskarżenia prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.