Modna fryzura na sylwestra w Częstochowie? Oto LISTA NAJLEPSZYCH 21 salonów. Sprawdź, gdzie warto zrobić fryzurę na SYLWESTRA

Zbliża się przez wielu wyczekiwana sylwestrowa noc w Częstochowie! Zakończenie tego roku zapowiada się hucznie - liczne imprezy na mieście czy spotkania we własnym gronie. Nieważne gdzie, trzeba wyglądać wyśmienicie! Jeśli szukacie godnego zaufania fryzjera, który zna się na swoim fachu i podkreśli "na głowie" wasze sylwestrowe kreacje, to świetnie trafiliście! Zobacz listę TOP 21 fryzjerów z naszego miasta. Są to salony, które zostały laureatami konkursu Orłów Fryzjerstwa. W naszej galerii przedstawiamy miejsca z najwyższymi notami. Znacie je?