Młodzi Demokraci z Częstochowy promują Tabliczki Prawdy

W sobotę 6 lutego w Częstochowie lokalne struktury stowarzyszenia “Młodzi Demokraci” promowały nową tablicę informacyjną dla przedsiębiorców w związku ze zmianami przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Młodzi Demokraci podkreślają, że chcą pomóc przedsiębiorcom przekazać tę informację, ale uzupełnić ją o dodatkowe punkty związane z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej (wyższe ceny energii elektrycznej, paliw i gazu; podniesieniu składki zdrowotnej, podniesieniu lub wprowadzeniu ponad 40 nowych podatków i innych danin w ciągu ostatnich 5 lat, najwyższej od 21 lat inflacji w Polsce).

Młodzi zwracają uwagę na fakt, że mimo wejść w życie tarcz antyinflacyjnych obniżki cen żywności i napojów mogą być niezauważalne, a za inflację w większej mierze odpowiadają czynniki wewnętrzne w postaci polskich władz NBP i rządu niż czynniki zewnętrzne.

- Konsument ma prawo do rzetelnej informacji, a sprzedający do rzetelnego informowania.” - mówił Adam Bednarek, przewodniczący koła Młodych Demokratów w Częstochowie. Tablica jest do pobrania bezpłatnie na stronie http://www.smd.org.pl/informacja.pdf, albo do odebrania w biurze poselskim posłanki Izabeli Leszczyny przy Pułaskiego 25 (kontakt do biura - 504256188).