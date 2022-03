Mieszkańcy zatrzymali w Częstochowie pijanego sprawcę kolizji

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę. Policjanci z „piątki” otrzymali zgłoszenie o kolizji dwóch pojazdów przy ulicy Starzyńskiego oraz podejrzeniu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości przez jednego z uczestników. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości wskazanego sprawcy zdarzenia drogowego z renault – okazało się, że był pijany. 39-latek miał prawie 2 promile alkoholu.

Ponadto posiadał też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Natomiast pasażerka, która z nim podróżowała była poszukiwana do odbycia kary 75 dni pozbawienia wolności. Decyzją sądu kobieta jednak nie została doprowadzona do zakładu karnego z uwagi na przedstawioną przez nią sytuacje rodzinną i zobowiązała się do wpłacenia zaległej grzywny. Nieodpowiedzialnemu kierującemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Dziękujemy świadkom za zdecydowaną reakcję i uniemożliwienie pijanemu kierowcy dalszej jazdy. Taka postawa jest godna naśladowania i pokazuje, że hasło kampanii „Nie reagujesz akceptujesz” jest wciąż aktualne i w wielu sytuacjach może zapobiec tragedii.