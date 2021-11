Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie rozpoczął proces przesadzania drzew przy DK 1

Kilkunastoletnie drzewa są przesadzane, z pomocą specjalistycznego sprzętu, na ulicę Makuszyńskiego (w dzielnicy Północ). W sumie z terenu inwestycji związanej z przebudową alei Wojska Polskiego do przesadzenia w inne miejsce w mieście wyznaczonych zostało ok. 120 drzew, które – z uwagi na zakres zaplanowanych prac – nie będą mogły rosnąć tam, gdzie dotychczas.

Będą to drzewa w różnym wieku (od kilkunastu do dwudziestu kilku lat) i o różnej grubości (od ok. 20 do ponad 50 cm). Nowe życie dostaną takie gatunki jak: klon polny elsrijk, klon emerald queen, dęby czerwone, sosny czarne, klon pospolity globosum i głóg pośredni. Trwają analizy terenowe specjalistów od zieleni, po których liczba przesadzeń może się zwiększyć o kolejnych kilkanaście/kilkadziesiąt sztuk. Chodzi o część drzew starszych o grubszych pniach (nawet powyżej 30 lat życia i obwodzie przekraczającym 70 cm). Ostateczna liczba ewentualnych, dodatkowych przesadzeń uzależniona jest od wyników badań stanu zdrowia drzewostanu i kondycji układu korzeni.