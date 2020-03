Metropolita częstochowski, Wacław Depo, o koronawirusie - pytania powinniśmy stawiać Bogu, a nie tylko naukowcom

Metropolita częstochowski stwierdził też w rozmowie z Margitą Kotas, że ludzie pokładają nadzieję w znalezieniu szczepionki, a nie szukamy rozwiązaniu "u Pana Boga". - Stawiamy pytanie nie Panu Bogu, ale uczonym, czy znajdą szczepionkę na wirusa. Szukamy takiej samowystarczalności, żeby zahamować proces epidemiologiczny, a mało odnosimy do Pana Boga, skoro nieraz mówimy o takim czy innym zatrzymaniu praktyk religijnych, chociażby poprzez zamknięcie kościołów. Powiedziałbym, że to droga niezbyt właściwa - mówił Wacław Depo. Arcybiskup przywołał historię Karola Boromeusza, który w czasie zarazy w Rzymie w XVI wieku organizował procesje pokutne.

Choć arcybiskup przyznaje, że koronawirus jest dzisiaj głównym zagrożeniem, to "tak jak wszyscy mówią inna odmianą grypy światowej, a na grypę w ciągu zimy chorują nawet miliony ludzi, i też są zagrożeni poprzez chociażby proces jakiegoś zapalenia płuc, a później śmierci”. Dlatego arcybiskup radzi, żeby podejść do sprawy z "ufną modlitwą".

Zagrożenia to nie tylko koronawirus, ale i... gender

Wacław Depo mówił też o zagrożeniach współczesnego świata, którymi według niego prócz koronawirusa są wojna w Syrii i na Ukrainie, ale i ideologia gender. - Kultura zdaje się być dziś opanowana przez jakieś społeczności, które rzeczywiście nie szukają dobra nas wszystkich, a wprost odwrotnie - dyskryminują chrześcijan i nas wierzących, to wtedy na tym tle zagrożenie kronawirusem jest jednym "z", a nie tylko najważniejszym - przekonywał metropolita częstochowski.

– Czy zablokować teraz drogi na Jasną Górę, bo masowe pielgrzymowanie jest niebezpieczne dla naszego zdrowia? No to gdzie my mamy pójść w tych czy innych zagrożeniach zdrowia i życia, jeśli nie przed oblicze Matki, która po swojemu kształtuje nasze dzieje? - podsumował arcybiskup Depo.

Biskupi nie spotkają się na zebraniu plenarnym

W środę 11 marca rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, przełożył Zebranie Plenarne Episkopatu, które miało się odbyć w dniach 12-13 marca, na późniejszy termin. W czwartek 12 marca odbędzie się w Warszawie tylko zebranie Rady Stałej KEP.