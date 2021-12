Metropolita częstochowski nie zaleca kolędy "od drzwi do drzwi" ze względów epidemicznych. Można umówić się na kolędę

Arcybiskup Wacław Depo napisał: "W ewangelicznej scenie nawiedzenia, którą rozważamy w czwartą Niedzielę Adwentu, znajdujemy biblijny wzór dla wizyty duszpasterskiej, w tradycji polskiej zwanej kolędą. Nie jest to tylko pobożny zwyczaj, ale obowiązek wynikający z prawa kościelnego, które stanowi, że proboszcz powinien „nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu” (kan. 529 § 1). W obecnej jednak sytuacji epidemicznej oraz zmieniających się przepisów sanitarnych w planowaniu i realizacji wizyty duszpasterskiej należy kierować się miłością i roztropnością duszpasterską, poczuciem odpowiedzialności za innych i siebie, różną wrażliwością i stanem zdrowia wiernych oraz księży.

W związku z tym wizyta duszpasterska w tradycyjnej formie „od drzwi do drzwi” nie jest wskazana. Możliwa jest jednak wizyta duszpasterska u tych, którzy wcześniej sami wyraźnie o to poproszą. Realizację wizyty duszpasterskiej można również przełożyć na inny stosowny czas w ciągu roku, gdy warunki epidemiczne będą na to pozwalać. W przypadku, gdy wizyta duszpasterska zostanie odłożona na późniejszy stosowny czas, nie wykluczone jest, by księża proboszczowie zapraszali wiernych z poszczególnych ulic czy rejonów parafii na wspólną modlitwę za rodziny do kościołów parafialnych. Wszystkie jednak działania muszą uwzględniać zasadę dobrowolności, bieżące restrykcje sanitarne, sytuację i specyfikę parafii oraz budynku kościoła, a także oczekiwania wiernych".