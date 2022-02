Merkury ma nowego właściciela. Jakie plany ma Cognor Holding? Inwestor na razie ich nie ujawnia

Dom Handlowy Merkury to od lat jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w centrum Częstochowy. Sklep został otwarty w 1975 roku w alei NMP. Było to wtedy wielkie wydarzenie. Wcześniej w tym miejscu znajdował się szpital, który rozebrano w latach 60. ubiegłego wieku.

Przez lata zakupy w Merkurym robiły całe pokolenia częstochowian. Aż do przemian gospodarczych i politycznych w 1989 roku, był to nowoczesny sklep z towarem najwyższej jakości. Z czasem Merkury zaczął swoją nowoczesność tracić i zaczął podupadać. W 2006 roku Merkurego kupiła firma Polimeni, która zamierzała szybko zainwestować w budynek. Inwestor nawet dołożył się do przebudowy tego odcinka alei NMP, który realizowało miasto.

W 2007 roku przed planowaną przebudową wyprowadzili się z niego ostatni handlowcy, z wyjątkiem niskiego parteru. W centrum miasta miała powstać pierwsza w Częstochowie galeria handlowa. Polimeni dało się jednak wyprzedzić Galerii Jurajskiej. Nowa galeria nie powstała, a przez lata działał tam supermarket Tesco i "Chiński market".