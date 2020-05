Light The Sky na Jasnej Górze: Barwny pokaz ogni sztucznych i świateł w geście podziękowania dla medyków

Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, Light The Sky to inicjatywa łącząca techników estradowych z całego świata. Akcja została zapoczątkowana w krajach Beneluksu, dołączają do niej kolejne kraje, a dziś to wydarzenie odbyło się również w Polsce.

Technicy sceny poprzez specjalny pokaz chcą pokazać solidarność i podziękować wszystkim, którzy w tych trudnych czasach ratują ludzkie życie – informują w oficjalnym komunikacie organizatorzy Light The Sky, którzy 1 maja 2020 o godz. 2130 rozświetlili niebo w ramach podziękowań dla personelu medycznego. Jasna Góra dołączyła do 70 miast, które wzięły udział w tej akcji.

Jak wspominają organizatorzy, sektor kultury i techniki estradowej w czasie pandemii przeżywa ogromny kryzys. Akcja ta jest też wyrazem solidarności nie tylko z personelem medycznym, ale również z muzykami, artystami i całą branżą estradową.