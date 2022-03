Komendant częstochowskiej policji podziękował świadkom, którzy pomogli odnaleźć zwłoki zaginionych kobiet

Komenda Miejska Policji w Częstochowie przez kilkanaście prowadziła poszukiwania dwóch mieszkanek Częstochowy, które zaginęły 10 lutego 2022 roku w niejasnych okolicznościach. Niestety 21 lutego odnaleziono w lesie w Romanowie zwłoki 45-letniej Aleksandry W. oraz jej 15-letniej córki Oliwii.

Kryminalni zatrzymali do tej sprawy 52-letniego mężczyznę, który dobrze znał kobiety. Usłyszał on zarzut podwójnego zabójstwa, jednak nie przyznawał się do winy i nie współpracował z organami ścigania. Kryminalni włożyli wiele pracy w to, by ustalić co tak naprawdę wydarzyło się 10 lutego i cały czas aktywnie prowadzili poszukiwania za zaginionymi.

- Dzięki rzetelnej pracy operacyjnej oraz informacjom przekazanym przez pana Michała i pana Wojciecha policjanci z Częstochowy odnaleźli zwłoki zaginionych kobiet na terenie zalesionym w miejscowości Romanów - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejska Policji w Częstochowie..

Komendant Miejski Policji w Częstochowie młodszy inspektor Dariusz Kiedrzyn wspólnie z nadkomisarzem Krzysztofem Gabrysiem podziękował w środę świadkom za wzorową i godną naśladowania postawę, podkreślając również jak duże znaczenie ma współpraca z obywatelami, którzy nie pozostają obojętni na krzywdę ludzką i swoim zachowaniem wspierają policyjne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.