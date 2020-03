Klubokawiarnia Alernatywa 21, Fundacji Oczami Brata potrzebuje wsparcia

– Alternatywa 21 to miejsce pracy Zuzy, Mateusza, Marty i Dominiki. Ale praca nie jest tam najważniejsza, to możliwość realizacji ich marzeń oraz nauki samodzielnego życia. Dziś w dobie koronawirusa bardzo trudno prowadzić jakikolwiek biznes, tym bardziej biznes społeczny – mówi Paweł Bilski. – Dlatego dziś w swoim i ich imieniu, prosimy o pomoc i wsparcie. Każda wpłata pomoże nam utrzymać klubokawiarnię. Prosimy o pomoc w postaci przekazania tej informacji jak najszerzej. Prosimy też o zamawianie cateringu (codziennie oferujemy inne dania wegetariańskie i mięsne - tel. 786-101-133).

Fundacja Oczami Brata zabiegała o otwarcie swojej klubokawiarni z determinacją o otwarcie Klubokawiarni Alternatywa 21. Docierali do sponsorów. I udało się. W poniedziałek, 19 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie spółdzielni socjalnej, „Jasne, że Alternatywa 21”, w której znalazły zatrudnienie osoby niepełnosprawne.

Osoby, które nie raz usłyszały, że do niczego się nie nadają, że są bezużyteczne. Osoby, dla których Klubokawiarnia “Alternatywa 21” to miejsce, w którym zmienia się ich życie .

To może być dla nich pierwszym krok na swojej drodze ku samodzielności. Z budżetu miasta i prowadzonej przez fundację zbiórki zakupione zostały sprzęty kuchenne, naczynia, wyposażenie sali oraz kuchni.

Pracownicy spółdzielni wraz z członkami fundacji własnymi siłami wyburzyli ścianki działowe w lokalu oraz uprzątnęli całe pomieszczenie z gruzu i innych elementów po ostatnim właścicielu. Lokalni przedsiębiorcy przekazali materiały budowlane o wartości ok. 15 tys. zł.

Całkowity koszt remontu wyniósł ok. 65 tys. zł. Fundacja Oczami Brata w Częstochowie obchodzi jubileusz 6-lecia działalności. Niedawno otworzyła kolejny warsztat terapii zajęciowej.

To było otwarcie długo oczekiwanego (przez ponad 20 lat) drugiego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Częstochowie dla 30 osób z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa, realizowana w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne przygotowane dla każdego uczestnika, pozwoli na zwiększenie kompetencji i zaradności życiowej, które przyczynią się do możliwości podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnicy pracują w 6 pięcioosobowych grupach terapeutycznych, każda z nich pozwala na nabywanie nowych umiejętności w pracowniach: introligatorskiej, artystycznej, sprzątającej, komputerowej, gastronomicznej oraz życia codziennego.

Fundacja Oczami Brata to taka organizacja, która doskonale odnajduje się w swojej pracy, a do tego potrafi pozyskiwać środki na swoją działalność - i to nie tylko środki miejskie, ale także te zewnętrzne.

Fundacja poszerzając zakres swojej działalności, otworzyła specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego.