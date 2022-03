Kłobucka policja zatrzymała dwóch piratów drogowych, którzy stracili prawo jazdy za nadmierną prędkość

Policjanci z kłobuckiej drogówki każdego dnia kontrolują prędkość w kilkunastu miejscach na terenie powiatu i dyscyplinują kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości jednocześnie stwarzając zagrożenie dla siebie samych oraz dla innych uczestników ruchu drogowego.

Zgłoszenia dotyczące zbyt szybkiej jazdy są też jednymi z najczęściej przekazywanych informacji przez samych mieszkańców za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, co stanowi ważny element podczas dyslokacji patroli.

W ostatnia środę 23 lutego na drogach powiatu kłobuckiego prawo jazdy straciło dwoje kierowców. Około godziny 8.00, dokument uprawniający do kierowania pojazdem straciła 66-letnia mieszkanka gminy Przystajń, która jadąc na ul. Spokojną w Zborach, przekroczyła dozwolona prędkość o 52 km/h. Następnie, około godziny 16.35 mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej 28-letniego mieszkańca gminy Panki, który w terenie zabudowanym na ul. Śląskiej we Wręczycy Wielkiej jechał audi z prędkością 103 km/h.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oboje kierujący otrzymali mandaty po 1500 złotych, a na ich konto dopisano również punkty karne. Zatrzymane prawa jazdy otrzymają dopiero za trzy miesiące.