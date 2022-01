"Kandyd czyli optymizm". Premiera w Teatrze im. A. Mickiewicza już 8 stycznia

,Kandyd, czyli optymizm” jest kolejną premierą trwającego sezonu na częstochowskiej, miejskiej scenie. Voltaire wchodzi w swym tekście w dialog z elementami myśli Rousseau oraz popularną w Oświeceniu filozofią Leibniza, głoszącą m.in., że żyjemy jakoby w „najlepszym z możliwych światów”. Pełna ironii i sarkazmu opowiastka obfituje w nagłe zwroty, a inspirowana jest częściowo rzeczywistymi wydarzeniami – jak m.in. szokujące dla współczesnych Voltaire’owi trzęsienie ziemi w Lizbonie. Jako taka ma cechy powieści łotrzykowskiej, a zarazem je parodiuje; naśmiewa się też z popularnych romansów. Jednocześnie odbija się w niej wiele problemów trapiących umysły nie tylko ludzi Oświecenia.

Prostoduszny Kandyd żyje w komfortowych warunkach zamku w Westfalii, chłonąc głoszone przez swojego mistrza Panglossa optymistyczne tezy o ,,najlepszym możliwym świecie”. Za romans z córką barona tytułowy bohater zostaje wygnany i skazany na tułaczkę. Przeżywa nieprawdopodobne sytuacje, które co rusz podkopują jego wiarę w domniemaną dobroć świata. Prowadzi go to do wniosków zgoła odmiennych od wpajanych mu wcześniej nauk… Stając się przenikliwym komentatorem rzeczywistości, zaczyna w niej w sposób jaskrawy widzieć zło, degenerację, niesprawiedliwość społeczną, absolutyzm władzy, fanatyzm i zabobon.