Jasna Góra - te miejsca klasztoru odwiedzają najchętniej turyści. Zdjęciowy przewodnik

Klasztor to nie tylko ojcowie paulini, ale i osoby, które pilnują porządku, kucharze, którzy w wielkiej kuchni pichcą potrawy na klasztorne stoły, to dostawcy z okolicznych firm, ogrodnicy, zakonnice — cały łańcuszek ludzi, który przewija się tutaj codziennie przez 365 dni w roku. Oprócz nich oczywiście przebywa tu mnóstwo wiernych, którzy szukają duchowej otuchy i tak wszystko od setek lat...

Jasna Góra to miejsce pełne kontrastów — gromadzą się tu ludzie różnych narodowości, jedni przychodzą tu w dresach, a inni w garniturach, na ścianach obok różańców i kul, które pozostawić mieli cudownie ozdrowieni, znajdują się piękne barokowe freski, a wszystko dookoła ocieka złotem. Wielka bazylika przytłacza swoim bogactwem, a tuż obok w o wiele mniejszej kaplicy znajduje się najważniejszy obiekt kultu w Polsce — obraz Czarnej Madonny.

Historia klasztoru na Jasnej Górze

Początki sanktuarium sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy książę Władysław Opolczyk sprowadził z Węgier, w 1382 roku, do Częstochowy paulinów, którzy „przynieśli” ze sobą nazwę macierzystego klasztoru — św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Wkrótce potem do klasztornego kościoła, zbudowanego na wapiennym wzgórzu, przekazał książę odnalezioną na Rusi ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Według legendy obraz namalował sam św. Łukasz, badacze zaś twierdzą, że pochodzi on z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia i jest dziełem malarza bizantyńskiego. Już w XV wieku Jasna Góra stała się popularnym miejscem pielgrzymkowym, jednak prawdziwy rozkwit pobożności maryjnej nastąpił w wieku XVII. W Częstochowie modlili się papieże, królowie, arystokraci, mężowie stanu oraz przedstawiciele wszystkich warstw społecznych.