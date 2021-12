Jak będzie wyglądać Kolęda w Archidiecezji Częstochowskiej? Arcybiskup Wacław Depo: "Tradycyjna wizyta duszpasterska jest niewskazana"

Arcybiskup Wacław Depo zwrócił się do wiernych ze słowem w sprawie duszpasterskiej wizyty kolędowej.

- W trzecią Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Radości, zwracam się do Was – Drodzy wierni Archidiecezji Częstochowskiej ze słowem pokrzepienia oraz wezwania do ufności i modlitwy. Źródłem naszej nadziei, a nawet radości nie są ludzkie przedsięwzięcia i obietnice wyjścia z kryzysu, w jakim znalazła się ludzkość, ale pewność naszej wiary, że Pan jest wśród nas. Dlatego wskazując na Eucharystię pragnę jeszcze raz z całą stanowczością powiedzieć za św. Janem Pawłem II, że zbawić nas może tylko Osoba Jezusa Chrystusa, w Jego rękach są losy nasze i całego świata. Proszę zatem, abyście przez adwentowe nawrócenie, sakrament pokuty i adorację jeszcze intensywniej przeżywali tę wielką tajemnicę wiary, jaką jest żywa i zbawienna dla nas obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie - stwierdził arcybiskup w komunikacie, który ukazał się na stronie Archidiecezji Częstochowskiej.