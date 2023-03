Hostel z ogrodem na dachu w centrum Częstochowy! Ile kosztuje tam nocleg? Zobacz ZDJĘCIA

Co ciekawe, na najwyższej kondygnacji – dokładnie to na dachu hostelu - znajdziemy wyjątkowy ogród wraz z letnią kawiarenką.

- Nie będzie to jednak typowa kawiarnia - podkreśla Marta Zmitrukiewicz, prezes Fundacji dla Rozwoju. - Zależało nam na tym, aby stworzyć strefę, do której można przyjść, posiedzieć, poczytać książkę, zamówić kawę, herbatę, jakieś małe ciastko, czy deser. Nie tworzymy typowej restauracji, czy kawiarni. To po prostu strefa chilloutu i relaksu. Oczywiście będzie tu można też przyjść i popracować. Co istotne, będzie mógł z niej skorzystać każdy - nie tylko goście hostelowi - mówi.