Grób Pąński w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze FOTO

Jak informuje Radio Jasna Góra dekoracja Grobu Pańskiego na Jasnej Górze nawiązuje w tym roku do postaci dwóch wielkich pielgrzymów, którzy bezgranicznie zaufali Maryi, św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Skromniejszy niż zwykle wystrój przypomina również o trwającym w Kościele w Polsce Roku Eucharystii.

Taki wystrój to nawiązanie do tegorocznych wydarzeń, stulecia urodzin Jana Pawła II i zbliżającej się beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia - zauważa o. Bronisław Kraszewski, jasnogórski dekorator. Podkreśla, że „trzeba nam dziś wielkiego zawierzenia Matce Bożej, takiego jak mieli ci dwaj miłośnicy Maryi”:

W wystroju Grobu Pańskiego są dwa wielkie, liczące po pół tysiąca róż, bukiety. Jeden żółto-biały a drugi biało-czerwony. Są także ponad dwumetrowe azalie, żółto-białe bratki i zielony owies.

Jasnogórski dekorator podkreśla, że wystrój Grobu Bożego musiał być w tym roku dużo skromniejszy, bo liturgie Triduum Paschalnego są odprawiane w kaplicy, a nie jak dotąd w bazylice, a to powoduje konieczność dostępności do prezbiterium.