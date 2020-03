Firma z Łodzi zamontuje oświetlenie na autostradzie A1 pod Częstochową

To ważne, bo autostrada A1, której budowę rozpoczęto w 2015 roku (podzielono ja na cztery odcinki), powinna być ukończona w połowie roku. To kolejny termin, jaki trzeba było przesunąć, w związku z wyrzuceniem w ubiegłym roku z placu budowy włoskiej firmy Salini.

Autostrada od Pyrzowic do węzła Częstochowa Północ jest już użytkowana przez kierowców, jednak nie oznacza to że jest już gotowa. Trwają wciąż prace wykończeniowe. Nie jest gotowy węzeł Blachownia.

Najkorzystniejszą ofertę, z dziewięciu, które wpłynęły, okazała się oferta MR Instal Makowski sp. j. z Łodzi. Firma wyceniła usługę na 4,48 mln zł. To dużo taniej niż zakładano, bo GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 6,85 mln zł brutto. Nowe oświetlenie ma się pojawić na A1 w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy z łódzką firmą.

Autostrada A1 ma być gotowa w połowie roku

Przypomnijmy. Od grudnia wspomnianym odcinkiem A1 mogą już jeździć kierowcy. Na drodze spotykają jednak ograniczenia, związane z tym, że autostrada w tym miejscu, wciąż jest placem budowy.

Firmy budowlane stawiają tam ekrany, urządzenia i obiekty związane np. z przejściami dla zwierząt. Kończą budowę wciąż nieczynnego węzła Blachownia. Umożliwi on kierowcom zjechanie z A1 na drogę krajową 46. To bardzo ważny punkt na mapie nowej autostrady, na który czekają kierowcy, bo w tym miejscu A1 będzie się łączyła z drogą krajową 46. Ta droga prowadzi do Częstochowy i łączy się, omijając miasto, z DK1. Węzeł ma być gotowy najpóźniej w czerwcu.