Fardin ma już nową ciężarówkę, ale to nie koniec dobrych wiadomości. Grupa DBK przekazała pieniądze na nowy silnik do starej ciężarówki

Fardin Kazemi od czwartku ma już nową ciężarówkę. Zakupiona scania umożliwi mu powrót do ojczyzny, który zaplanowano na środę, 15 stycznia. Irański kierowca w drogę powrotną do Iranu wyruszy z terenu jednej z firm znajdujących się w Radlinie.

Nowa ciężarówka to nie koniec dobrych wieści. Grupa DBK zdecydowała się bowiem przekazać 20 tysięcy złotych na zakup silnika do internationala 9670. To stara amerykańska ciężarówka, którą przyjechał do Polski Fardin. 3 grudnia pojazd wyprodukowany w 1988 roku uległ awarii na DK 1 w Koziegłowach. Silnik uległ zatarciu. Wówczas ruszyła wielka akcja pomocy dla Fardina, do której dołączyło się wiele osób. W sumie zebrano ponad 270 tysięcy zł.

Organizatorzy pomocy od początku zakładali, że ma ona dwa cele - zakup nowej ciężarówki i naprawę starej, do której Fardin czuje sentyment. International 9670 jest usprawniany przez grupę mechaników w Stalowej Woli. Konieczne było jednak znalezienie nowego silnika. Udało się go zlokalizować na Mazurach w jednej z maszyn rolniczych. Pieniądze na zakup wyłoży Grupa DBK, która w grudniu 2019 roku musiała z przyczyn od siebie niezależnych anulować sprzedaż ciężarówki Fardinowi.