Fardin Kazemi czeka na rejestrację ciężarówki, ale znów możemy mu pomóc, tym razem w naprawie amerykańskiego internationala

Na szczęście w styczniu 2020 roku udało się kupić scanię z 2013 roku. W lutym Fardin wrócił do Iranu. Po drodze było jednak mnóstwo przygód i przeciwności, z którymi zmagał się sam Fardin, a także ludzie, który mu pomagają, skupieni wokół FanPage'a "Help International - Polski Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kierowcy". Fardin podczas powrotu do Polski o mało co nie wybrał samolotu, który został zestrzelony nad Iranem.

Po powrocie do ojczyzny, w Iranie najpierw odnotowano trzęsienie ziemi, a teraz kraj zmaga się z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa. Granice z Iranem zostały zamknięte, m.in. przez Turcję. Obecnie Fardin czeka na rejestrację ciężarówki. Pojazd jest już w Teheranie, ale formalności potrwają jeszcze kilka dni. Powrót do Polski będzie możliwy jednak dopiero po otwarciu granic.

"A co z Internationalem? W tym tygodniu silnik już zagadał. Dziś ostatnie prace nad nim i ... W weekend zabieramy go do Opola... Pierwszy etap kosztować będzie nas ok 20000zł. W tym transporty. Jutro musimy przy odbiorze auta zapłacić 12000zł. I tutaj w was cała nadzieja" - poinformował Fanpage" Help International - Polski Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kierowcy".

Adres zrzutki poniżej:

https://zrzutka.pl/international