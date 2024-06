Exact Systems Hemarpol Częstochowa będzie miał nowego trenera. Nieoficjalnie będzie nim Brazylijczyk Cezar Douglas Silva

Ogłoszenie nowego/byłego trenera

Brazylijczyk nowym trenerem częstochowian?

Dotychczasowa kariera Cezara Douglasa Silvy

Nieoczywisty wybór władz Klubu

O ile pierwotny wybór Igora Kolakovica wydawał się naturalny, to decyzja o zatrudnieniu Cezara Douglasa Silvy wydaję się dosyć ryzykowna. Brazylijczyk pomimo sporego doświadczenia trenerskiego na rynku włoskim, nie pracował do tej w najwyższej klasie rozgrywkowej w tym kraju. Dla Silvy byłby to pierwszy europejski klub, poza Włochami. Z naszych informacji wynika, że w dalszym ciągu planowany jest Polski sztab dla zagranicznego trenera. Asystentami Brazylijczyka mieliby zostać: Leszek Hudziak (dotychczasowy pierwszy trener) oraz Adrian Kraś (asystent Leszka Hudziaka w sezonie 23/24).

Wydawało się, że w obliczu rezygnacji Kolakovica, jeśli klub nie znajdzie nikogo z głośnym nazwiskiem to da ponowną szansę dotychczasowemu trenerowi Leszkowi Hudziakowi, który do tej pory z sukcesami radził sobie na stanowisku. Najpierw sprawił niespodziankę, awansując do PlusLigi, a potem skutecznie walcząc o utrzymanie z zespołem skazywanym na spadek.