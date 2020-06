Eltrox Włókniarz Częstochowa zapewnia, że pierwszeństwo przy wejściu na trybuny będą mieli właściciele karnetów

Od 19 czerwca na trybuny stadionów piłkarskich i żużlowych w Polsce. Wypełnionych ma zostać tylko 25 procent obiektów. To oznacza, że na Arenie zielona-energia.com będzie mogło zasiadać 4213 kibiców. Kto zmieści się w tym gronie. Jak zapewnia klub pierwszeństwo będą mieli właściciele karnetów i te osoby, które zamieniły karnety na cegiełki. Wszyscy kibice, którzy zakupili karnety lub cegiełki dostaną się na stadion, ale klub chce, aby przynajmniej kilkaset biletów można było kupić.

4. Karnety zakupione na sezon 2020 utrzymują swoją ważność, a zatem posiadacze tych karnetów będą mogli uczestniczyć w tym sezonie w meczach naszej drużyny na stadionie Arena Zielona-Energia.com.

5. Zmianie ulega regulamin dotyczący karnetów. W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną karnet uprawnia do wstępu na mecze ligowe drużyny Eltrox Włókniarza Częstochowa na stadionie Arena Zielona-Energia.com, natomiast w przypadku zmiany decyzji dotyczącej wpuszczania kibiców na stadiony zdeterminowanej obostrzeniami rządowymi, karnet będzie uważany za zrealizowany i nie będzie on podlegał przeniesieniu na kolejny sezon. Tym samym w przypadku zmiany decyzji o wpuszczaniu kibiców na stadiony np. w połowie sezonu zasadniczego lub pod koniec sezonu zasadniczego karnet będzie uznany za wykorzystany, bez względu na liczbę meczów, na które pierwotnie dawał możliwość wstępu na obiekt. Kibice, którzy nie zgadzają się z powyższą zmianą regulaminu, mają możliwość zwrotu karnetu do 5.czerwca br.