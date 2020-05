Eltrox Włókniarz Częstochowa rozpoczął treningi na torze. Jason Doyle: Jazda po takiej przerwie jest jak świąteczny prezent

Na częstochowskim torze trenowali m.in. Jason Doyle, Rune Holta, Paweł Przedpełski i Jakub Miśkowiak. Jakie wrażenia po pierwszym z treningów?

– Minęło prawie 6 miesięcy, od kiedy ostatnio trenowałem. Byłem lekko poddenerwowany tym, że sezon nie wystartował w planowanym terminie. Dobrze jednak, że w końcu udało nam się wrócić do treningów. Powrót do ścigania to trochę jak świąteczny prezent. Dzisiaj tor był bardzo dobrze przygotowany. Minie trochę czasu, zanim znowu możliwa będzie jazda na „pełnym gazie”, trzeba spokojne wjechać w ten sezon oraz sprawdzić ustawienia silników. Możliwość powrót kibiców na trybuny to wspaniała wiadomość. Bardzo tęskniłem za fanami w przerwie zimowej. Jazda bez nich jest zawsze bardzo trudna. Dzisiaj pracowałem z jednym mechanikiem. Na początku może być to trochę trudne, tym bardziej że od wielu lat pracowaliśmy z dwoma mechanikami. – mówi Jason Doyle.