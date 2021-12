Dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Stanisława Nowaka. Arcybiskup spocznie w Krypcie Biskupów Częstochowskich

Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Stanisława Nowaka potrwają dwa dni. Msza święta żałobna, sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się 17 grudnia, o godz. 15 w Bazylice Jasnogórskiej.

Po mszy trumna z ciałem zmarłego zostanie w kondukcie przeniesiona aleją NMP do Bazyliki Archikatedralnej. Msza Święta pogrzebowa, sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego KEP, odbędzie się w sobotę 18 grudnia, o godz. 12 w Archikatdedrze. Po mszy ciało arcybiskupa spocznie w Krypcie Biskupów Częstochowskich w podziemiach Archikatedry.

Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski zwrócił się ze słowem do wiernych, w którym porusza sprawę uroczystości pogrzebowych.

Z nieukrywanym żalem, przenikniętym jednak chrześcijańską nadzieją i wiarą, iż życie człowieka, zmienia się, ale się nie kończy, przyszło nam przyjąć smutną wiadomość, że w dniu 12 grudnia br., w 86. roku życia, w 63. roku kapłaństwa i w 37. roku biskupstwa, o godzinie 7.45, podczas sprawowanej przy jego łóżku Mszy świętej, odszedł do Domu Ojca Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław NOWAK, arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej i pierwszy metropolita częstochowski.

Proszę, by zgodnie ze zwyczajem, każdy kapłan inkardynowany do Archidiecezji Częstochowskiej, w duchu miłości i wdzięczności wobec Zmarłego, odprawił trzy Msze święte w jego intencji.

We wszystkich kościołach i kaplicach winno się w dniu pogrzebu lub w najbliższym czasie, za zachowaniem przepisów prawa powszechnego i liturgicznego, odprawić Mszę świętą żałobną według formularza za zmarłego biskupa. W modlitwie wiernych przynajmniej do dnia pogrzebu należy dodać wezwanie za Zmarłego. Szczególnie modlitewną pamięć o zmarłym powinno się zaznaczyć w parafiach i sanktuariach przez niego erygowanych i w świątyniach, które poświęcił.

Ze względu na obostrzenia sanitarne i ograniczenia z tym związane, zwłaszcza limity obowiązujące w kościołach, szczególnie zapraszam do udziału w kondukcie żałobnym, w którym po zakończeniu piątkowej Mszy świętej na Jasnej Górze. Niech będzie to nasz wyraz wdzięczności i szacunku wobec Księdza Arcybiskupa Stanisława. Zapraszam do udziału w niej wiernych częstochowskich parafii, osoby konsekrowane, bractwa, ruchy i stowarzyszenia. Proszę także o zabranie na tę modlitewną procesję świec.