Dofinansowanie na drugi etap rozbudowy stadionu Rakowa. Nowy prezes klubu spotkał się z prezydentem Częstochowy

Przypomnijmy, że miasto złożyło do ministerialnego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu uzgodniony z klubem wniosek dotyczący realizacji II etapu rozbudowy stadionu Rakowa i czeka na uruchomienie programu przez Ministerstwo Sportu. Projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury MSP Raków, w tym m.in. wykonania nowych podgrzewanych boisk treningowych z zapleczem i wyposażeniem, rozbudowy parterowego budynku klubowego o kolejną kondygnację, poprawy standardu budynków szkoleniowych oraz realizacji zaplecza regeneracyjno-rehabilitacyjnego. Projekt ma kosztować 16 mln zł. Miasto wnioskuje o ministerialne dofinansowanie w wysokości 9 mln zł, a przygotowany wkład miasta to 7 mln zł.

- Projekt Rakowa zgłoszony do „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022” zakładający budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obecnie finalizowana jest ocena merytoryczna każdego ze złożonych wniosków, która ostatecznie potwierdzi kwoty dofinansowań w ciągu najbliższych tygodni - informują władze RKS Raków.