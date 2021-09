Częstochowska policja zatrzymała 28-letniego Ukraińca, który groził nożem sprzedawcy, żądając "szmalu"

W niedzielę 20 września oficer dyżurny z częstochowskiej „jedynki” otrzymał zgłoszenie o napadzie na sklep. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że nieznany mężczyzna zaatakował pracownika przed budynkiem sklepu.

- Sprawca miał podbiec do sprzedawcy i wymachując nożem, krzyczeć „dawaj szmal”. Zaatakowany mężczyzna nie wystraszył się napastnika i rozpylił w jego kierunku gaz. Dzięki takiej zdecydowanej postawie przestępca uciekł bez łupu. Policjanci, dysponując jedynie kolorem bluzy, w jaką sprawca był ubrany, ruszyli na jego poszukiwania. Dzięki szybkiej reakcji zatrzymali go już po chwili w autobusie komunikacji miejskiej kilka ulic dalej - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Jak się okazało, tego samego dnia 28-latek bez powodu w centrum miasta kopnął też nieznanego mu mężczyznę.

Częstochowscy policjanci przekazali zgromadzone w tej sprawie materiały do miejscowej prokuratury, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Teraz najbliższe 3 miesiące 28-letni obywatel Ukrainy spędzi za kratkami. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.