Częstochowska policja zatrzymała 20-letniego cyberprzestępcę. Wraz z kolegą oszukał ponad 300 osób Bartłomiej Romanek

Sprawcom grozi nawet 8 lat więzienia Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w Częstochowie zatrzymali w piątek kolejnego cyberprzestępcę. To 20-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który wspólnie z zatrzymanym w sierpniu 18-latkiem oszukał ponad 350 osób z całej Polski. Łupem oszustów padł wtedy towar o wartości ponad 90 tysięcy złotych. Na wniosek częstochowskiej prokuratury 20-latek na 3 miesiące trafił do aresztu.