Częstochowska policja w ciągu dwóch dni zatrzymała 3 dilerów i przejęto 2,5 tysiąca działek narkotyków

W ubiegły czwartek nieumundurowany patrol z komendy miejskiej zatrzymał do kontroli samochód osobowy. Jeden z pasażerów nerwowo się zachowywał. Jak się okazało, 17-latek w kieszeni ukrył słoik z zielonym suszem. W sumie kryminalni znaleźli przy nim prawie 10 działek dilerskich marihuany.

- Tego samego dnia operacyjni zatrzymali inny pojazd do kontroli. Kierujący, 27-letni mieszkaniec Częstochowy posiadał przy sobie kilka działek zielonego suszu. Wstępne badanie potwierdziło że była to marihuana. Za posiadanie narkotyków mężczyznom grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności - mówi Sabina Chyra-Giereś

Następnego dnia kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie wpadli na trop 38-latka, który w miejscu zamieszkania ukrywał znaczną ilość narkotyków. W wyniku przeszukania wszystkich pomieszczeń policjanci znaleźli ponad 2,4 tys. działek dilerskich białego proszku i substancje psychotropowe. Prokurator Prokuratury Rejonowej Południe postawił 38-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i zastosował względem niego policyjny dozór. Teraz 2 razy w tygodniu będzie musiał stawiać się w jednostce policji. Grozi mu do 10 lat więzienia.