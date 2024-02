Częstochowianie wśród nagrodzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego

- To ukłon w stronę wszystkich ludzi, którzy swoją działalnością, zabierają nas w krainę łagodności. Wyróżnienia te, przyznawane od 2004 roku są także istotną formą wspierania i honorowania przez Województwo Śląskie osiągnięć młodych artystów regionu. Kultura daje nam wyjątkową okazję, by przyjrzeć się historii, tradycji i spojrzeć na nasze małe ojczyzny z różnych perspektyw. Śląskie inspiruje różnorodnością i chcemy to bogactwo kulturowe docenić i promować, nagradzając artystów związanych z regionem. To forma wyróżnienia i motywacja do dalszej pracy artystycznej, ale także dowód uznania dla twórczości, która przekracza granice administracyjne, tworzy przyjazny klimat dla rozwoju myśli i sztuki, inspiruje i otwiera nas na nowe twórcze doznania – podkreślał Chełstowski.