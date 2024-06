Częstochowa. W "Norwidzie" ruszyło wielkie cyfrowe testowanie

Uczniowie z Częstochowy przystąpili do IT Fitness Test 2024 – ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji cyfrowych dla szkół i nauczycieli. Ze wsparciem samorządu województwa i polskiej branży cyfrowej testują swoją znajomość internetu, mediów społecznościowych oraz zagadnień cyberbezpieczeństwa.

IT Fitness Test to ogólnopolski sprawdzian kompetencji cyfrowych, skierowany przede wszystkim do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W Polsce odbywa się już po raz trzeci. Przystąpienie do testu jest całkowicie bezpłatne, a na najlepszych czekają cenne nagrody. Co więcej, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ze wskazanym poziomem swoich umiejętności cyfrowych. Ci, którzy przystępują do sprawdzianu muszą zmierzyć się z pytaniami z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, mediów społecznościowych oraz narzędzi biurowych. Nie brakuje także podstawowych zagadnień związanych z umiejętnościami wyszukiwania i analizy danych w internecie, jak i nieco bardziej zaawansowanych zadań z pogranicza programowania. – Testujemy praktyczne cyfrowe umiejętności uczniów i nauczycieli, a nie ich wiedzę. W ten sposób sprawdzamy, gdzie istnieją jeszcze ich braki w tym obszarze, które wymagają uzupełnienia. Wyniki pozwolą też lepiej zrozumieć edukatorom, jak należy kształcić kompetencje cyfrowe młodego pokolenia i poprawić system edukacji w tym zakresie – mówi Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, która koordynuje projekt w naszym kraju.

Inauguracja z udziałem wiceministra

W akcję testowania włączyła się także Częstochowa. Akcję w mieście zainaugurowali w piątek (7 czerwca) wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, a także wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot. A jako pierwsi do cyfrowego egzaminu przystąpli uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida.

- To, co poprzez IT Fitness Test stara się zrobić Związek Cyfrowa Polska wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Edukacji oraz Rozwoju, to sprawdzić, jak młodzi ludzie poruszają się w świecie nowych technologii, jak sobie w nim radzą i co ważne: czy są bezpieczni. Jest to także istotne, aby wiedzieć, czy młode pokolenie wie, jak dochowywać zasad higieny cyfrowej i czy korzysta z cyfrowych narzędzi umiejętnie oraz odpowiedzialnie – mówił wiceminister Michał Gramatyka podczas lekcji w Częstochowie.

- My, jako pracodawcy, a miasto jest największym pracodawcą w regionie, patrzymy na wasze kompetencje cyfrowe. To niezbędne umiejętności do pracy w każdym zawodzie – dodawał wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot. W IT Fitness Test silnie włącza się również całe województwo śląskie. To na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Katowicach a organizatorem – Związkiem Cyfrowa Polska. Władze województwa chcą dogłębnie poznać stan umiejętności cyfrowych śląskich uczniów i nauczycieli, by także na poziomie lokalnym zadbać o cyfrowe wykształcenie młodych Polaków mieszkających na Śląsku.

– Kompetencje cyfrowe są niezwykle istotne w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, niezbędne w edukacji i na rynku pracy. Cieszę się, że uczniowie z województwa śląskiego będą mogli sprawdzić się w testowaniu cyfrowych umiejętności. To szansa na sprawdzenie swojej wiedzy, ale również zdobycie nowych doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa w sieci, korzystania z mediów społecznościowych i narzędzi biurowych. Liczę, że wnioski z badania przyczynią się do dostosowania polskiego systemu edukacji do zmian, które dokonują się w przestrzeni cyfrowej – komentuje marszałek Wojciech Saługa. Jak przystąpić do testu? Swoją wiedzę cyfrową może sprawdzić każdy. Wystarczy wejść na stronę https://itfitness.eu/pl/, wypełnić krótki kwestionariusz i przystąpić do testu. Inicjatywę wspierają partnerzy technologiczni (Acer, AMD, Dell, Google for Education, HP, iSpot, Lenovo, Samsung), a także instytucje państwowe – Minister Cyfryzacji, Minister Edukacji oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

